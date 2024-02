Juve, Vlahovic non ce la fa e salta l’Udinese. Scatta di nuovo l’ora di Milik dopo l’espulsione con l’Empoli

La vittoria dell’Inter sul campo della Roma obbliga la Juventus a dare una risposta nel Monday Night del 24° turno di Serie A quando all’Allianz Stadium la squadra di Allegri ospiterà quella di Cioffi. Allegri che sarà costretto a fare a meno del suo capocannoniere Vlahovic che non sarà a disposizione spalancando così le porte della titolarità ad Arkadiusz Milik.

Vlahovic salta l’Udinese: nessun rischio per il serbo.

Alla fine Dusan Vlahovic è costretto a dare forfait per la sfida di domani sera contro l’Udinese. Il centravanti non è riuscito a recuperare al meglio dal sovraccarico muscolare accusato nella sconfitta di San Siro di sette giorni fa contro l’Inter. Il classe 2000 ha provato, assieme allo staff medico bianconero, tutta la settimana a smaltire il fastidio muscolare ma fino alla giornata di ieri l’attaccante si è allenato in maniera differenziata rispetto al resto dei compagni alzando così definitivamente bandiera bianca in vista dell’incontro di lunedì sera.

Scatta di nuovo l’ora di Milik per il riscatto dopo l’espulsione con l’Empoli.

Con Vlahovic che ha dato forfait per la sfida ai friulani, si spalancano le porte della titolarità per Arkadiusz Milik pronto a tornare a disposizione dopo la squalifica scontata nello scorso turno di campionato. Dovrà essere il momento del riscatto per l’attaccante polacco che l’ultima volta che è comparso sul rettangolo verde l’ha abbandonato dopo soli 18 minuti per via di un’espulsione rimediata all’Allianz Stadium nella gara contro l’Empoli. E sarebbe sicuramente tornato utile anche nel derby d’Italia quando, nel finale di match, a Madama sarebbe servito riempire l’area di rigore. Dovrà darlo Milik domani sera andando a caccia del terzo gol in Serie A della sua stagione, l’ultimo dei quali a inizio ottobre contro il Torino: da lì in poi solamente la tripletta dell’11 gennaio scorso in Coppa Italia contro il Frosinone.