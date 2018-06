Juve, weekend decisivo per Cancelo. Operazione a titolo definitivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono giorni caldi per la chiusura della trattativa fra Juventus e Valencia per Joao Cancelo. L'esterno portoghese sarà pagato dai bianconeri 38/40 milioni di euro senza contropartite tecniche, anche se restano da decidere le modalità di pagamento. Quel che oramai sembra certo è la formula, che sarà a titolo definitivo e non un prestito con obbligo come paventato nei giorni scorsi. Il weekend sarà decisivo, con Cancelo che potrebbe dare il via alla sua avventura bianconera la prossima settimana. O comunque entro il 30 di giugno.