Juve, Wesley per gettare le basi sia per De Ligt che per Kean

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wesley il primo passo per discutere poi del rinnovo di Moise Kean e di Matthijss de Ligt, con la regia di Mino Raiola, agente di tutti e tre. Per quel che riguarda il difensore dell'Ajax la Juventus e Fabio Paratici dovranno mettere sul piatto non meno di 70 milioni, ovvero quelli offerti dal Barcellona, e in questo senso la decisione dovrà essere presa in fretta: dentro o fuori. Per Kean cresce invece l'ottimismo, l'accordo fino al 2024 è vicino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.