Juve, Willian e non solo: due giocatori in scadenza nel mirino di Paratici

La Juventus, scrive il quotidiano 'Tuttosport', ha messo nel mirino due calciatori legati ai rispettivi club da un contratto in scadenza a giugno. Il primo è il brasiliano Willian, 31 anni e attualmente in forza al Chelsea. E' stato lui il protagonista dell'ultima missione londinese di Fabio Paratici, che ha effettuato un sondaggio anche per lo spagnolo Pedro.

L'ex Barcellona, però, a differenza di Willian è al momento solo una suggestione. Il brasiliano sarà obiettivo dei bianconeri proprio come Thomas Meunier, terzino destro del Paris Saint-Germain. Anche lui è in scadenza e le parti ne stanno già parlando. Informato anche il PSG, interessato a sua volta a Mattia De Sciglio.