Juve-Zaniolo, la Roma non vuole contropartite: chiesti 60 milioni

L’intenzione della Roma è quello di mantenere in rosa Nicolò Zaniolo. C’è stato un colloquio venerdì scorso fra l’amministratore delegato Fienga e il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, per capire quali possono essere i margini di una trattativa che, però, non inizierà per offerte cash inferiori ai 60 milioni di euro. La Roma ha escluso la possibilità di inserire pedine di scambio nell’affare, spiega Tuttosport.