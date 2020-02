vedi letture

Juve, zero tiri in porta a Lione: è solo la terza volta in Champions dal 2004

Gli zero tiri in porta della Juventus nella sconfitta di Lione sono un dato forse ancora più preoccupante dell'1-0 subito contro i francesi. Anche perché si tratta di un evento: come evidenziato da Opta, è soltanto la terza volta in cui i bianconeri non riescono a centrare lo specchio in Champions dal 2004 a oggi.