Juve in grande sofferenza nel primo tempo dell'Olimpico contro un'ottima Lazio. A testimoniare le difficoltà dei bianconeri un dato, riportato da Opta: per la prima volta dal 2004/05, la Vecchia Signora non ha tentato nemmeno una conclusione in un primo tempo di una gara di Serie A. Nonostante ciò è 0-0: i ragazzi di Allegri hanno tenuto botta e ora possono provare a vincere la sfida nella ripresa.