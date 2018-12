JuveInter: Asamoah, per la mascotte un difficile ritorno a Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di sicuro sarà uno dei più emozionato all'entrata in campo delle squadre: Kwadwo Asamoah affronterà i bianconeri da avversario per la prima volta dopo aver vinto tantissimo agli ordini di Conte prima e di Allegri poi. Sei scudetti, tre Supercoppe, quattro Coppa Italia. A Torino lo aspettano tanti applausi, gli stessi che si è conquistato con la nuova maglia nerazzurra, visto che Spalletti ha rinunciato a lui solo in due occasioni (su 19 partite giocare in stagione). Per Asamoah, sottolinea Tuttosport, anche una discreta voglia di rivalsa: non avrebbe voluto lasciare la Juve e il mancato rinnovo gli ha fatto male.