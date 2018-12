JuveInter, bianconeri avanti per Tonali. Testa a testa per Barella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla sfida per i due registi del futuro del calcio italiano che si appresta ad andare in scena tra Juventus e Inter, ovvero quella per Sandro Tonali del Brescia e per Nicolò Barella del Cagliari. Sulla Rondinella è avanti la Juve per i rapporti solidi che coi bianconeri vuole costruire Massimo Cellino. Parità per Barella, per il quale Tommaso Giulini chiede 48 milioni di euro. Sul giocatore c'è anche il Milan.