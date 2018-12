JuveInter, Capello: "Esame importante per Spalletti, deve giocarsela"

Fabio Capello, interpellato da Repubblica, parla così del confronto che avverrà venerdì sera tra Juventus e Inter. Una gara che conterà tanto per i nerazzurri secondo Don Fabio: "Spalletti ha dichiarato di non sentirsi l’anti-Juve, ma io credo che avremo un test molto importante sulla vera caratura dell’Inter. Se scenderà in campo a Torino per giocarsela alla pari, con la fiducia che deriva dalla consapevolezza dei propri mezzi, allora sapremo cos’è la personalità dell’Inter. Un esame importante".