JuveInter, Capello: "Solo Suning può opporsi allo strapotere Juve"

"Ho conosciuto bene il signor Suning, ho avuto il privilegio di lavorarci e vi dico che se esiste qualcuno in grado di opporre una forza mondiale alla Juventus, è proprio lui". Firmato, Fabio Capello: il tecnico italiano, interpellato da Repubblica, parla così della potenza economica dell'impero cinese che ha acquisito l'Inter, l'unico in grado di opporsi allo strapotere bianconero. "Serve tempo, ma il grande capo dell’Inter ha forza economica e ambizione. Stiamo parlando di super potenze planetarie: oggi nel calcio serve questo per arrivare a certi livelli, quelli dove vive la Juventus".