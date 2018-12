JuveInter e i trasferimenti diretti: da Gianfardoni ad Asamoah

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non sono pochi i giocatori che sull'asse tra Juventus e Inter, hanno cambiato direttamente casacca, senza passaggi intermedi. L'ultimo è stato Kwadwo Asamoah, pur da svincolato, che non ha rinnovato con la Juve per passare dunque in regime alla società nerazzurra. Non rientra nel conto Joao Cancelo, che era di proprietà del Valencia, una storia che inizia invece con Guido Gianfardoni: uno Scudetto in bianconero tra 1923 e 1926, da lì passa all'Inter dove vince il titolo nel '30.- Si passa a Luigi Allemandi, campione del Mondo poi nel '34, a seguire Giuseppe Viola che in nerazzurro non giocherà mai una gara. Giovanni Ferrari è il primo grande big: cinque titoli alla Juventus, torna a giocare con Meazza anche in un club. Da lì, Renato Olmi, Filippo Cavalli, poi altre stelle: Pietro Anastasi, che resterà però nella memoria dei bianconeri con 258 gare e 78 reti, e Marco Tardelli. Nello scambio, anche Aldo Serena, mentre nel 1987 tocca a Luigi D'Agostini. Un trasferimento a sorpresa è stato quello nel '92 di Salvatore Schillaci, in tempi più recenti tocca invece ad Angelo Peruzzi, Dino Baggio, Lucio, Edgar Davids, Fabian Carini (clamorosamente inserito nell'affare Fabio Cannavaro), Patrick Vieira e Zlatan Ibrahimovic che nell'estate di Calciopoli passa proprio dal bianconero al nerazzurro.