Di incroci di mercato e trattative, concluse o sfumate, fra Juventus e Inter è piena la storia. Il più curioso e per certi versi emblematico è quello che riguarda Mirko Vucinic e Fredy Guarin. Era il gennaio del 2014 e tutto sembrava apparecchiato per lo scambio, il montenegrino all'Inter e il colombiano alla Juventus. Tutti erano d'accordo, dai giocatori ai club, passando per gli allenatori e gli agenti. Ma alla fine della storia, Guarin non ha mai giocato per la Juve e Vucinic non si è mai trasferito all'Inter.

Colpa o merito, a seconda dei punti di vista, dei tifosi nerazzurri e della scarsa voglia di Erick Thohir di 'rompere' con la tifoseria interista, mobilitatasi alla notizia di una fumata bianca imminente fra le due società. E dire che Vucinic era già arrivato a Milano, pronto per sostenere le visite mediche e Guarin aveva già parlato col tecnico bianconero Antonio Conte. Ma i tifosi, sui social e direttamente, hanno espresso il proprio malumore e di fatto bloccato l'operazione. Con Moratti che, dopo aver parlato coi tifosi, convinse Thohir a fare marcia indietro. "Sconcertante", si limitò a scrivere la Juventus sui propri canali ufficiali.