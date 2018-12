JuveInter, Icardi vede bianconero. Ma CR7 ha già segnato ai nerazzurri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quella fra Juventus e Inter, oltre che crocevia importante per le sorti del campionato, sarà anche e soprattutto la sfida fra Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi. Uomini simbolo prima ancora che bomber delle rispettive squadre, gli occhi e le attenzioni saranno in gran parte rivolti verso di loro.

Il 7 della Juventus, nonostante lo scetticismo di alcuni, è già in testa alla classifica cannonieri con 10 reti. Maurito insegue silenzioso a quota 8 ma pronto a castigare ancora una volta i rivali bianconeri. Nelle 11 partite giocate contro la Juve infatti Icardi ha già segnato la bellezza di 8 gol, di cui 5 con la maglia dell'Inter sulle spalle. Dall'altra parte Ronaldo che in carriera ha affrontato i nerazzurri solo in due occasioni, in Champions con la maglia del Manchester United nel 2008/2009. Ed il ritorno a Old Trafford fu vinto (2-0) anche grazie ad un suo gol. In campionato sarà chiaramente la prima volta per CR7 contro l'Inter (e nello specifico contro Icardi) e probabilmente questa sfida a distanza col 9 nerazzurro non farà altro che regalargli una motivazione extra per proseguire la sua striscia positiva in fatto di gol. A proposito: a livello di medie realizzative il portoghese è avanti all'argentino: 0,75 gol a partita (584 in 779 gare con i club) contro 0,56 (129 in 231 gare con i club).