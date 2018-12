JuveInter, il calendario bianconero: Champions, poi derby e Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sei partite per blindare tutti gli obiettivi, sei partite per chiudere alla grande uno splendido 2018. La Juventus di Massimiliano Allegri va alla ricerca di altri successi per dare altri segnali alle avversarie, a cominciare dalla sfida di venerdì contro l'Inter all'Allianz Stadium che potrebbe convincere gli uomini di Spalletti ad abdicare nella corsa Scudetto prima del giro di boa della Serie A. Successivamente lo Young Boys e i bianconeri non potranno sbagliare per non rischiare di essere scavalcati al primo posto del girone di Champions League. Il derby, la Roma, l'Atalanta e la Sampdoria chiuderanno l'anno dei campioni d'Italia che dovranno restare con le antenne dritte vista la difficoltà delle varie sfide. Di seguito il calendario completo:

Juventus

7 dicembre - Juventus-Inter (Serie A)

12 dicembre - Young Boys-Juventus (Champions League)

15 dicembre - Torino-Juventus (Serie A)

22 dicembre - Juventus-Roma (Serie A)

26 dicembre - Atalanta-Juventus (Serie A)

29 dicembre - Juventus-Sampdoria (Serie A)