JuveInter, il primo gol di Borel e il 'derby d'Italia' coniato da Brera

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alzator fischia, alle quindici in punto. E' il 14 novembre del 1909 e Juventus e Internazionale di Milano, si sfidano per la prima volta. Il luogo dell'incontro è lo stadio di Corso Sebastopoli di Torino, diecimila spettatori di capienza ma ben pochi sugli spalti nonostante i motivi d'interesse. La Juventus parte forte, di slancio, raccontano le cronache dell'epoca. Dopo venti minuti la prima rete grazie a Ernesto Borel, tra i primi calciatori della storia della Juventus, rigorista di quella squadra e che esordì nel primo derby della Mole. L'uomo delle prime volte, che in quel giorno lì, il 13 gennaio del 1907, segnò anche il gol della Juventus nel ko per 2-1. E fu proprio lui, ventidue presenze e quindici reti con la maglia bianconera prima di andare in Francia al Cannes, a siglare anche il secondo e decisivo gol del finale 2-0 del primo Derby d'Italia. Che prese poi questa denominazione più tardi, solo nel 1967, grazie alla penna di Gianni Brera. Che va al di là delle sfide stracittadine ma che è espressione di due famiglie come Moratti e Agnelli che rappresentano dinastie economiche influenti sull'Italia, espressioni diverse di ceti e modelli sociali.