JuveInter, in estate sarà sfida anche per il fiorentino Chiesa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulle pagine di Tuttosport si parla delle future sfide di mercato tra Inter e Juventus. Tra i giocatori per i quali Marotta e Paratici, un tempo alleati ed ora nemici, si sfideranno, c'è anche Federico Chiesa. L'ala della Fiorentina è uno dei giovani più seguiti e richiesti in Europa e ha una valutazione che al momento si aggira attorno ai 60 milioni di euro: nerazzurri e bianconeri si daranno battaglia per provare a portarlo al più presto nella propria squadra.