JuveInter, lo scippo di Cancelo. Propedeutico per un altro arrivo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è un retroscena curioso nell'arrivo di Joao Cancelo alla Juventus. Il pacco regalo era già praticamente confezionato, ma Pietralito - agente molto conosciuto che lavora per la Germania e amico di Marotta - chiedeva, al Gallia di Milano, se non era strano che la Juve 40 milioni un terzino destro. A posteriori era una frase sibillina, che faceva capire come i bianconeri puntassero seriamente il terzino portoghese, ma che fosse anche propedeutico per l'arrivo di Cristiano Ronaldo nei giorni successivi.

Però già dall'inizio Cancelo ha dimostrato di potere essere un fattore per questa Juventus, saltando l'uomo a ripetizione e dando costantemente la superiorità numerica. Va detto che, nelle prime settimane, il più positivo fra i portoghesi in quota bianconera fosse proprio lui, con un Ronaldo immalinconito dalla mancanza di gol. Le gerarchie ora si sono ristabilite ma, diversamente da quanto fatto vedere con l'Inter, Cancelo sta migliorando moltissimo in fase difensiva. Che, anche questo è chiaro, è più oliata fra Bonucci e Chiellini rispetto alla linea interista della passata stagione.

C'è un però: la Juventus non avrebbe potuto scippare Cancelo se l'Inter non fosse rimasta imbrigliata dal Fair Play Finanziario. Forse Cristiano Ronaldo sarebbe arrivato comunque, ma il contatto con Jorge Mendes arriva proprio dall'operazione imbastita per il terzino. E miglior acquisto era quindi difficile anche solo da pensare.