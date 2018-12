JuveInter, lo storico parla bianconero. Ma il primo successo è nerazzurro

La dicitura, 'Derby d'Italia', da sola basterebbe a spiegare l'importanza della sfida fra Juventus e Inter. Che venerdì sera, all'Allianz Stadium, si sfideranno per la 171esima volta in campionato. Una sfida storica, da sempre ricca di significati, che contrappone due fra le squadre col maggior numero di tifosi in Italia. Una sorta di 'Classico' del Belpaese che per il momento vede la Juventus in vantaggio, in fatto di successi.

Sono 81 le volte in cui la Juve ha portato a casa i 3 punti contro le 46 dell'Inter, nel solo campionato di Serie A. Nel mezzo, 43 pareggi spesso contornati da discussioni e accese polemiche arbitrale.

La prima sfida fra le due squadre nel massimo campionato italiano è datata 2 febbraio 1930: alla rete di apertura di Meazza rispose nella ripresa Edmondo Della Valle. Ma l'Inter (o meglio, l'Ambrosiana) trovò il successo con Umberto Visentin. Tornando all'attualità, ovvero all'ultima stagione, dopo lo 0-0 dell'andata allo Stadium il ritorno fu caratterizzato dalle accese polemiche per la direzione arbitrale di Orsato. Per la cronaca la partita fu vinta dalla Juve per 3-2 (Douglas Costa, Icardi, aut. Barzagli, aut. Skriniar, Higuain).