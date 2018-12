JuveInter, occhi su Cragno per entrambe. Nonostante Audero e Radu

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, è sfida aperta tra Juventus e Inter per Alessio Cragno. Le società che si sfideranno venerdì in campo sono attente alla stagione del portiere del Cagliari che ha recentemente conquistato la Nazionale: entrambe le società sono coperte anche coi rientranti dai prestiti in futuro, Audero e Radu, però Cragno resta nel mirino.