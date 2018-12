JuveInter per Todibo. Ma la lista delle pretendenti è infinita

Lo svincolato d'oro per cui si stanno sfidando in queste ore Fabio Paratici e Piero Ausilio è Jean-Clair Todibo. Difensore centrale del Tolosa, Nazionale Under 20 francese, la lista delle pretendenti snocciolata da Tuttosport è lunga. Liverpool, Bayern Monaco, Barcellona, Napoli, Olympique Lione, Schalke 04 e, appunto, Juventus e Inter. La Juve vorrebbe bruciare le avversarie sul tempo con due milioni più futura rivendita al Tolosa.