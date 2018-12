JuveInter, Ronaldo vs Ronaldo: vince Cristiano 10-9

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prima stagione di Ronaldo all'Inter, nel 1997-98, sembrò sfolgorante. Venticinque gol, due in meno del capocannoniere Oliver Bierhoff, straordinario con la sua Udinese al terzo posto. Ma una Coppa UEFA e una rapidità fulminante, unita a una tecnica mai vista a quelle velocità. Il brasiliano segnò alla seconda giornata - dopo che Recoba diventò Fenomeno alla prima giornata contro il Brescia - e alla quattordicesima giornata era già a quota nove, con gol anche in Coppa Italia (tripletta al Piacenza) e in UEFA - rete al Neuchatel Xamax.

Quella di Cristiano Ronaldo, ventun anni dopo, non è partita altrettanto bene. Almeno all'inizio, perché in quattordici partite ha segnato 10 gol, uno in più del suo omologo brasiliano. Zero reti nelle prime tre partite, l'espulsione in Champions League con il Valencia, non è sembrato proprio il ruolino di un trascinatore. Però la Juventus ha bisogno del campione che sblocca le partite nei momenti difficili e, almeno finora, ha sbagliato poche cartucce. Vittoria con il Milan firmata da lui, quella con il Napoli impreziosita da due assist, magnifico quello con il Valencia, più due gol contro Sassuolo ed Empoli, quando le cose sembravano non scorrere benissimo.

La storia di CR7 è indissolubilmente legata a quella di Santon. Il terzino lo marcò perfettamente da teenager, con la sua carriera che lì ha avuto una svolta. Lo stesso Santon che, nell'ultimo Inter-Juventus, si fece sfilare da Cuadrado sul 2-2 e poi dimenticò Higuain per il 3-2 finale, in poco meno di cinque minuti. CR7 non lo avrà come avversario, ma un gol lo ha già fatto ai nerazzurri, quando giocava nello United.