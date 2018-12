JuveInter, Spalletti: "Difficile andarli a prendere in cima alla classifica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Campionato finito? Questa una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa, alla vigilia della sfida tra Juventus e Inter. Questa la risposta del tecnico nerazzurro: "La corsa Scudetto non finisce quando perdi una partita o la fiducia, ma quando non ci riprovi. Poi è chiaro che c'è una distanza importante in classifica e diventa difficile ad andarli a prendere, e questa è la brutta notizia. La bella, invece, è che domani dipenderà da noi e quindi il primo passo è nelle nostre mani".