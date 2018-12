© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prossime due gare decisive? Questa una delle domande poste in conferenza stampa da Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, alla vigilia della sfida contro la Juventus. Questa la sua risposta: "E' in tutta la stagione completa che l'Inter si gioca molto. Dobbiamo fare molta strada, ma passo dopo passo e sempre in maniera corretta. E' l'addizione di questi passi che riuscirà a dare una collocazione giusta all'Inter e al suo campionato. Dobbiamo essere convinti che chi ci sta davanti non è così forte e bravo da impedirci di fare il nostro percorso".