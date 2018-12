© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato prima della conferenza stampa pre Juve, ai microfoni di Inter TV: "Tutte le partite ci danno notizie per lavorare. È successo anche a Roma. La squadra deve essere orgogliosa, se mettiamo da parte qualche disattenzione possiamo anche arrivare a rasentare la perfezione. La Juve? Non sempre vincono dominando, sanno sfruttare anche gli episodi, sono forti mentalmente e possono contare su un leader, almeno, per reparto. Ora ci aspettano tante partite dure che vanno affrontate con la voglia e la determinazione di voler portare a casa ogni volta un piccolo premio".