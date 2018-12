JuveInter, Stramaccioni fa piangere lo Stadium. Per la prima volta

3 novembre 2012. Una data storica, a suo modo. Perché dopo 49 partite senza conoscere sconfitta lo Juventus Stadium, come si chiamava ai tempi, fu espugnato per la prima volta dal giorno della sua inaugurazione nel settembre 2011.

I bianconeri, guidati da Alessio in panchina per l'occasione, riuscirono a trovare immediatamente la rete del vantaggio grazie ad Arturo Vidal e ad un fuorigioco non segnalato ad Asamoah. Ma nella ripresa, grazie alle intuizioni del tecnico nerazzurro Andrea Stramaccioni, la sfida cambiò radicalmente registro. E passò in tutto e per tutto nelle mani dei nerazzurri, bravi a pareggiarla e ribaltarla con Diego Milito e chiuderla definitivamente con Rodrigo Palacio.

Un successo, quello dei nerazzurri, importante ed emblematico perché distrusse l'imbattibilità del neonato impianto bianconero. Ma di rilievo anche perché fece frenare la Juventus capolista del torneo.