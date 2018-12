JuveInter, testa a testa per Elizalde. Prima del Mondiale Under 20

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Inter. Anche la Juventus, spiega oggi Tuttosport, sarebbe su Edgar Elizalde. Terzino sinistro del Pescara, andrà presto al Mondiale Under 20 e la sensazione è che entrambe le società vogliano accelerare per chiudere l'affare prima della kermesse. Prenotare Elizalde adesso, dunque, prima che il prezzo voli alle stelle.