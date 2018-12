JuveInter, un 9-1 rimasto nella storia. Ma pure un 6-0 decisivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sfida spesso combattuta e dall'esito incerto, quella fra Juventus e Inter. Ma nei 170 precedenti di campionato non mancano le eccezioni ed i risultati extralarge. Quello più clamoroso è il celebre 9-1 in favore della Juventus del giugno 1961. Anche se il risultato fu indotto dalla scelta dell'Inter, forte e polemica, che schierò la squadra De Martino, l'odierna Primavera.

I fatti: il 16 aprile 1961 il Comunale di Torino era strapieno e alcuni tifosi furono addirittura 'costretti' a sedersi a bordo campo (c'è chi confessa di averne visti alcuni anche sulle panchine). Al 31esimo di gioco viste le condizioni l'arbitro Gambarotta decide di sospendere la gara e pochi giorni dopo la Lega assegnerà la vittoria a tavolino, 0-2, all'Inter. Alcune settimane dopo però la Caf accolse il ricorso bianconero e decise di far rigiocare la sfida il successivo 10 giugno, scatenando la furia interista. Che per protesta decise di schierare i giocatori del proprio vivaio, capitanati da una sbarbato Mazzola (poi autore dell'unico gol dell'Inter). Per la cronaca la partita finì 9-1 con 6 gol di Sivori, uno di Nicolé, uno di Mora e l'autorete di Riefolo.

Dall'altra parte occorre ricordare il 6-0 con cui l'Inter liquidò la Juventus nel 1954: in un San Siro pieno fino all'ultimo posto disponibile segnarono Skoglund, Armano, Brighenti, Skoglund, Brighenti e Nesti. La gara fra l'altro risultò decisiva ai fini della vittoria del campionato da parte dell'Inter, visto che la Juventus arrivò a solo un punto di distanza dai nerazzurri.