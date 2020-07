#JuveLazio - A Torino è dominio Juve. Un 6-1 da record, l'ultima ha le firme Pjanic-Mandzukic

E' la settantaseiesima volta che Juventus e Lazio si sfidano in casa dei bianconeri. 48 i successi da parte della Vecchia Signora, solo 9 i successi della Lazio e 18 i pareggi. Grande disparità per i gol segnati a Torino: 165 a 74, la Lazio ha una media inferiore al gol a partita.

Un 6-1 da record La vittoria più ampia a Torino risale all'aprile del '94. Finì 6-1 per la Juventus di Trapattoni contro la Lazio di Zoff. Vialli tre volte, un autogol di Bacci, Kohler e Roberto Baggio per i bianconeri, gol della bandiera dei capitolini con Signori. Eppure in quella stagione, a dicembre, fu la Lazio a vincere per 3-1 all'andata.

L'ultima in Supercoppa L'ultimo scontro, ma in terreno neutro, è stato in Supercoppa con la Juventus squadra 'di casa' perché vincitrice del campionato. A Riyad, lo scorso dicembre, ha vinto la formazione di Inzaghi per 3-1. L'ultima sfida in campionato allo Stadium risale all'agosto del 2018, Juve-Lazio 2-0 con i gol di Pjanic e Mandzukic.