JuveLazio, 'classico' d'Italia: la finale più giocata degli ultimi 10 anni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juventus contro Lazio, in finale. Con un trofeo nazionale in palio. “Sai che novità...”, si potrebbe pensare ironicamente. Già perché di nuovo c’è ben poco, visto che nell’ultimo decennio, dal 2010 a oggi, queste due squadre si sono affrontate già 5 volte in una finale di Coppa Italia o Supercoppa italiana, più altre 2 nella semifinale del 2013, edizione poi vinta dai biancocelesti nel derby capitolino contro la Roma. Quello di oggi sarà il 6° incrocio in una atto decisivo per la vittoria di un titolo: nessun'altra partita, in questo arco temporale, si è giocata più volte come atto ultimo di una competizione. Al secondo posto della speciale graduatoria c'è Juventus-Milan, che si sono scontrate in gara secca in 4 occasioni, mentre sul gradino più basso del podio Juve-Napoli (3 finali). Nonostante la Lazio non sia paragonabile a Barcellona o Real Madrid, mentre la Juventus sì, con le dovute differenze è possibile etichettare il match di domani come il 'classico' del decennio 2010-2020 dell'Italia.

Per la società bianconera è un traguardo normalissimo, che non porta alcuna ventata di euforia, dato che domina nel nostro paese ormai da anni. Per quella biancoceleste, invece, ha un valore immenso. È il frutto di una lunga programmazione che alla fine, con estrema difficoltà, ha visto germogliare quanto seminato. In pochi nel 2010 avrebbero mai immaginato che Lotito potesse essere l'unico presidente in grado di strappare più di un trofeo (3) al dominio quasi incontrastato della famiglia Agnelli. Lo ha ricordato anche Buffon in settimana, come a voler mettere in guardia tutto l'ambiente bianconero. In totale quella di domani sarà l'11° finale della sua era, con 5 trofei portati a Formello. Merito suo, dello staff tecnico, dei giocatori e anche di un'altra figura che ha giocato un ruolo discretamente importante negli ultimi anni, ovvero il direttore sportivo Igli Tare. Ha commesso tanti errori e fatto alcune valutazioni sbagliate, ma è innegabile che abbia fatto un lavoro immenso in cui fioccano più i riscontri positivi che quelli negativi. Chi afferma il contrario è fuori luogo, inopportuno e in malafede, perché va riconosciuto il giusto merito al dirigente laziale, pronto a vivere la 10° finale in 10 anni. "Sarà una gara dove non dovremo commettere errori, si affrontano due squadre che possono far male in ogni momento. Servirà fare qualcosa di straordinario per battere la Juventus", ha detto mister Simone Inzaghi nella conferenza di ieri, consapevole che servirà attenzione, concentrazione e anche un pizzico di fortuna per alzare al cielo di Riyadh la Supercoppa Italiana. Ora che la Lazio è in gioco, deve giocare. Tutti vogliono vincere, ci mancherebbe, ma se anche dovesse andare male il 'classico' di oggi rappresenterebbe in egual misura il coronamento di un decennio di alto livello del club capitolino.