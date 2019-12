Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

Il clima è perfetto a Riyad per la gara tra Juventus e Lazio, finale di Supercoppa Italiana. In questi istanti la temperatura è di 20 gradi e cielo sereno, per la partita il termometro si abbasserà fino a 10 gradi. Un clima ad hoc, dunque, per una gara. Stasera, inoltre, ci sarà il sold-out: meno di mille i tifosi in arrivo dall'Italia, grande entusiasmo però tra i sostenitori locali, ovviamente col mirino puntato su Cristiano Ronaldo. Esaurite immediatamente anche le maglie speciale realizzate da Juve e Lazio per la gara.