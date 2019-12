Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

Paulo Dybala ha fatto cento, cerca il numero centouno. Cento come i gol tra i professionisti in carriera, così divisi: diciassette all'Instituto de Cordoba, nella prima scuola del pallone. Ventuno al Palermo, sulle cose del calcio che conta. Sessantadue alla Juventus, l'ultimo con una parabola che è la fotografia del suo immenso talento. Ha fatto cento reti tra i professionisti e non è certo un record mentre contro la Lazio potrebbe appendere al petto una prima medaglia.

Da 101 a... 4 E' a quota tre reti in Supercoppa Italiana, peraltro tutte segnate coi biancocelesti. In caso di marcatura tra due giorni, potrebbe diventare il miglior marcatore nella storia della competizione, superando mostri sacri del gol e del pallone come Carlos Tevez, Andryi Shevchenko, Alessandro Del Piero e Samuel Eto'o. Centouno e quattro. Lazio avvisata, Dybala ha già scaldato il mancino in quella che sarà la quindicesima partecipazione juventina nella Supercoppa italiana.