#JuveLazio - Immobile tallonato da CR7. Che punta all'ennesimo record della carriera

Juventus contro Lazio è una sfida nella sfida, ovvero Cristiano Ronaldo contro Ciro Immobile. La corsa al titolo di capocannoniere che pareva già nelle mani della punta biancoceleste che invece s'è fermata dopo la pausa per la pandemia da Covid. 29 reti, adesso il portoghese è a 28. Tanti motivi per tener d'occhio le due punte, in uno dei testa a testa più prolifici della storia dei cannonieri della Serie A in Italia.

CR7 cerca il tris Non solo lo Scudetto, non solo le copertine. Ronaldo vuole vincere il titolo di capocannoniere in Italia per stabilire un record. Sarebbe il primo di tutti i tempi a vincere il titolo di pichichi in Premier League, in Liga e poi anche in Serie A.