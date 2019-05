Juventus -1, Allegri prepara l'esame Agnelli: futuro ormai in bilico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stamattina Massimiliano Allegri sarà in giro per le vie della sua Livorno. Incontrerà gli amici di sempre, quelli che non avrebbero mai immaginato di poter leggere, un giorno, un libro scritto da Max. Eppure l’allenatore della Juventus, tra un ritiro e l’altro, è riuscito anche in questo. “E’ una cosa semplice” - questo il titolo – è una raccolta di esperienze personali, e di alcuni punti di vista personali, che racchiude anche tante verità di quella che è stata la stagione più difficile del suo quinquennio in bianconero.

Un po’ per l’arrivo di Cristiano Ronaldo, che ha cambiato drasticamente la percezione della Champions League (facendo dimenticare le due finali conquistate inaspettatamente); un po’ per una gestione delle risorse, che a tratti non ha convinto pienamente; e infine per la condizione pessima della squadra nel momento decisivo della stagione.

Allegri, nel corso della presentazione della sua opera al Salone del Libro, indica le tre partite chiave dell’anno. “Con il Valencia, dopo l’espulsione di Cristiano Ronaldo, è venuto fuori il dna della Juventus. La squadra ha giocato quella partita con la cattiveria giusta – spiega -. Poi col Manchester abbiamo fatto la miglior partita, però nessuno la ricorda. Il motivo? Perchè abbiamo perso. Ma lì abbiamo giocato ancora meglio della gara con l’Atletico Madrid, in cui abbiamo sfruttato al massimo quello che abbiamo creato. Sono tre partite diverse in cui bisogna dare interpretazioni completamente diverse”.

Forse, non casualmente, trattasi di tre gare di Champions. E chissà che tra le parole del tecnico non ci sia un’anteprima della sua relazione ad Agnelli, nell’incontro previsto domani. “L’ho scritto perché a Valencia l’interpretazione della gara andava fatta così. Col Manchester abbiamo fatto una partita bella, ma persa in cinque minuti, a dimostrazione che nel calcio non vinci le partite solo se per 85 minuti giochi bene ma ci sono tante altre sfaccettature. Con l’Atletico Madrid era una partita in cui psicologicamente avevamo tutto da guadagnare e niente da perdere, però abbiamo fatto bene sotto tutti i punti di vista. Sono due gare in cui abbiamo ottenuto la vittoria e una, quella che ritengo la più bella della stagione, in cui abbiamo perso”.

Il tutto per giungere a una conclusione naturale a quel “non si può vincere sempre” in premessa: “Lo dico perché nel calcio ogni situazione è diversa dall’altra, come ogni anno è diverso dall’altro: non è una scienza esatta. Cosa ne so se il miglior giocatore della Juve di quest’anno non farà così bene anche la prossima stagione? Non posso saperlo. Devo essere bravo a trovare soluzioni perché comunque bisogna arrivare all’obiettivo”. Proprio con quest’ultimo aspetto, Allegri, pare essersi scontrato nella stagione che va a chiudersi. Da ottobre-novembre, ha ammesso negli ultimi giorni, quando ha deciso di pigiare sull’acceleratore in campionato prendendosi ogni rischio conseguente. Tra ventiquattr’ore relazionerà davanti al presidente, poi il suo futuro sarà molto più chiaro. “Chi vivrà, vedrà”, citazione.