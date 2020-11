Juventus, 10 gare in un mese: fino a Natale Pirlo ha a disposizione solo 4 allenamenti completi

Il calendario congestionato di questa stagione rende praticamente impossibile ai grandi club, impegnati anche in Europa, allenarsi normalmente. Il caso Juventus ne è la chiara fotografia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, da qui a Natale Andrea Pirlo potrà sostenere soltanto quattro sedute complete (26 e 30 novembre, 10 e 11 dicembre), se escludiamo le rifiniture delle vigilie e i giorni post-gara in cui si fa scarico. Un periodo mai visto con una squadra in costruzione che dovrà affrontare ben dieci gare nel prossimo mese.