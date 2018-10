Juventus, 13 convocati con le nazionali: Alex Sandro sfida Dybala

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono tredici i calciatori della Juventus convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni. Quattro in azzurro: Bernardeschi, Perin, Chiellini e Bonucci scenderanno in campo con la maglia dell'Italia il 10 ottobre a Genova contro l'Ucraina (amichevole) e poi il 14 a Chorzow contro la Polonia nell'ambito della Nations League. Di seguito il quadro completo.

ITALIA

Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Perin - 14 ottobre vs Ucraina, 12 ottobre vs Polonia

ITALIA UNDER 21

Kean - 11 ottobre vs Belgio, 15 ottobre vs Turchia (entrambe amichevoli)

POLONIA

Szczesny - 11 ottobre vs Portogallo, 14 ottobre vs Italia (entrambe Nations League)

PORTOGALLO

Cancelo - 11 ottobre vs Polonia (Nations League), 14 ottobre vs Svezia (amichevole)

FRANCIA

Matuidi - 11 ottobre vs Islanda (amichevole), 16 ottobre vs Germania (Nations League)

BOSNIA

Pjanic - 11 ottobre vs Turchia (amichevole), 15 ottobre vs Irlanda del Nord (Nations League)

BRASILE

Alex Sandro - 12 ottobre vs Arabia Saudita, 16 ottobre vs Argentina (entrambe amichevoli)

ARGENTINA

Dybala - 12 ottobre vs Iraq, 16 ottobre vs Brasile (entrambe amichevoli)

COLOMBIA

Cuadrado - 11 ottobre vs USA, 16 ottobre vs Costarica (entrambe amichevoli)