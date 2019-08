Juventus, 13 giorni infuocati. PSG su Dybala, il Barça offre Luis Suarez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il triangolo Parigi-Barcellona-Torino potrebbe dare la svolta al mercato Juve, bloccato dalle mancate cessioni fino ad ora: il PSG è infatti uscito allo scoperto per Paulo Dybala. E la Juventus, in attesa del vertice immediato tra i parigini e gli agenti della Joya, vola a Barcellona per tentare una maxioperazione con i blaugrana, rivela Tuttosport. Può succedere di tutto, perché la Juventus non vuole vendere il suo numero 10 ad ogni costo, anche se la ricca plusvalenza farebbe comodo al bilancio, e in giornata probabilmente il futuro della Joya sarà più chiaro. Il Paris Saint Germain, come previsto, nelle ultime ore si è mosso in modo più serio per il fantasista argentino: in giornata i parigini dovrebbero incontrare l’entourage di Dybala per capire la reale fattibilità dell’operazione.

Tutto su Icardi - In caso di divorzio da Dybala, Paratici tenterà l’affondo per Mauro Icardi, il quale ieri ha rifiutato il Monaco e continua a preferire i bianconeri al Napoli. Ma per far spazio a Icardi, Paratici deve cedere almeno un altro attaccante tra Mario Mandzukic (sondato dal Milan) e Gonzalo Higuain (occhio al Monaco). Attenzione anche a nomi a sorpresa, col Barcellona che nella chiacchierata avuta ieri con Paratici avrebbe offerto alla Juve Luis Suarez, una cessione che faciliterebbe l’assalto a Neymar.