© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus 81, Napoli 63. Sono 18 i punti di distacco in Serie A tra la prima e la seconda in classifica dopo 30 giornate di campionato. Si tratta di un record: mai nell'era dei tre punti in Serie A s'era registrato un gap così ampio tra le prime due in classifica a questo punto della stagione.

La Juventus, in caso di vittoria nel prossimo turno e di contemporanea sconfitta dei partenopei, potrebbe laurearsi campione d'Italia già nel fine settimana.