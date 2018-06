Juventus, 20 milioni per Godin: Marotta può pagare la clausola

Scatta oggi la terza giornata della fase a gironi di Russia 2018, TMW analizzerà la situazione girone per girone. GRUPPO D - La classifica - Croazia 6; Nigeria 3; Islanda 1; Argentina 1. Ultimo turno Islanda-Croazia Nigeria-Argentina La situazione - Croazia certa della...

Gruppo C a 90' dalla fine: Messi, anche la vittoria potrebbe non bastare

Juve Stabia, spuntano spiragli per l'iscrizione del club

Zironelli assicura: "Non potrei mai allenare il Vicenza"

Reggina, per l'attacco occhi puntati su Rosafio

Arezzo, Spighi è la nuova idea per il centrocampo

Vicenza, incontro casuale (o forse no) Rosso-Iocolano

Sudtirol, per la difesa occhi puntati su Capitanio

Catanzaro, occhi puntati su Murano per l'attacco

Carrarese, per la trequarti si punta a D'Errico

DG Lucchese sicuro: "Non ho sentore di problematiche economiche"

Catania, per la panchina in corsa Sottil e Drago

Virtus Francavilla, è fatta per il ritorno di Albertazzi

Alessandria, vicino Agostinone. Offerta per Prestia

Sudtirol, sfida tra Venezia e Cremonese per Sgarbi

Padova, per la porta si avvicina Perisan dell'Udinese

Rimini, incontro con il Frosinone per Viti e Volpe

Trapani, suggestione Mastour per provare a risalire in Serie B

Virtus Verona, in via di chiusura il trasferimento di Momentè

Potenza, contatti avviati per arrivare all'attaccante Infantino

Tuttosport sulla Serie C del futuro: "Mestre caso disperato"

Altre notizie Serie C

L'edizione odierna di Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Diego Godin. Il centrale 32enne di casa Atletico Madrid potrebbe lasciare i Colchoneros a 20 milioni di euro. E' il prezzo della clausola di contratto dell'uruguaiano coi madridisti, con il contratto con la formazione di Diego Simeone che scadrà nell'estate del 2019.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy