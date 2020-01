Juventus, 270 milioni per il ritorno di Pogba. Paratici aspetta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport dedica anche oggi ampio spazio al possibile ritorno in bianconero di Paul Pogba: una operazione che alla Juventus potrebbe costare fino a 270 milioni di euro, contando il prezzo del cartellino da versare al Manchester United (150, ndr) e gli emolumenti per quattro anni. Cifra che al momento frena Paratici, a meno di cessione di un big nella prossima estate, un addio che potrebbe riequilibrare il bilancio e permettere la ricerca di una nuova superstar. In sostanza, al momento la Juve aspetta: anche che Mino Raiola si metta in azione.