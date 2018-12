La Juventus continua a tenere dritte le antenne per il difensore del Tolosa Jean-Clair Todibo, centrale di 18 anni che a giugno si svincolerà a parametro zero. Per anticipare la folta concorrenza (c'è anche il Napoli) i bianconeri stanno pensando di offrire subito 3 o 4 milioni di euro ai francesi e portare il calciatore alla Continassa già nel prossimo mese. A riportarlo è Tuttosport.