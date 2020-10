Juventus, 4 soluzioni per la corsia mancina: Cuadrado e Bernardeschi possono adattarsi

Alex Sandro e Federico Bernardeschi torneranno già domani in gruppo e potranno e Andrea Pirlo sta studiando il modo di sistemare le fasce nel suo 3-4-1-2. Il brasiliano è il titolare della corsia sinistra, ma all'occorrenza anche l'ex Fiorentina potrebbe adattarsi lì, al pari di Juan Cuadrado che al contempo farebbe spazio a Chiesa e Kulusevski dall'altro lato. In più c'è l'alternativa legata a Gianluca Frabotta, titolare all'esordio in campionato. Quattro soluzioni per una fascia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.