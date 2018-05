Juventus, 60 milioni di euro per rinunciare a Gonzalo Higuain

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gonzalo Higuain non è incedibile. La notizia, lanciata nel nostro ultimo editoriale, trova conferme questa mattina un po' su tutti i giornali. La Juventus è pronta a cedere il Pipita, a patto però che arrivi un'offerta importante.

L'ex Napoli al 30 giugno 2018 sarà a bilancio per 54 milioni di euro e un'offerta da 60 mln di euro - scrive il Corriere dello Sport - potrebbe essere quella giusta per decidere di cedere l'argentino e di puntare su un altro centravanti per la stagione 2018/19.