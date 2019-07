Fonte: Juventus.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Campagna Abbonamenti 2019/20 si chiude con un successo, l'ennesimo di questi anni, ma anche con una bella novità per i tifosi bianconeri. Il successo è dato dalla percentuale di rinnovi, che si attesta intorno al 95%, in linea con la passata stagione. La novità è che quest'anno, chi non è titolare di una tessera annuale, avrà più possibilità di assicurarsi il biglietto per la singola partita, in quanto non verrà aperta la vendita di nuovi abbonamenti, proprio per aumentare la disponibilità dei tagliandi.

Gli abbonati per questa stagione sono dunque 27.700, tra posti Standard e Corporate. Anche quest'anno lo spettacolo all'Allianz Stadium è garantito.