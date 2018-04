Juventus, a breve summit per Cristante: costa almeno 30 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A breve è previsto un incontro tra la Juventus e l'Atalanta per parlare del futuro di Bryan Cristante, centrocampista che piace molto ad Allegri ma che per il momento è considerato come potenziale alternativa di Lorenzo Pellegrini della Roma, primo vero obiettivo per la mediana juventina. L'affare avrebbe un costo di circa 30 milioni di euro, ma sull'ex Benfica ci sono anche la stessa Roma, il Milan e il Tottenham. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.