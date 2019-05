© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il gol che ha evitato la sconfitta con l'Atalanta non basterà: Mario Mandzukic dovrebbe essere uno dei partenti in casa Juventus secondo Tuttosport, visto che l'attaccante centrale da affiancare a Cristiano Ronaldo sarà una delle priorità in casa bianconera per il mercato che verrà. E il mirino va sempre a finire lì, nella vicina Milano, dove c'è quel Mauro Icardi sempre in rotta con l'Inter e che vorrebbe rimanere in Italia per esigenze familiari. Scontata dunque la pole bianconera rispetto all'Atletico Madrid e alle altre concorrenti stranieri. La coabitazione con Cristiano Ronaldo poi, sarebbe una sfida tutta del successo di Allegri.

Il ritorno di Higuain - C'è anche una ipotesi decisamente low cost e che farebbe felice l'eventuale nuovo tecnico Sarri: il rientro di Gonzalo Higuain, che il Chelsea non sembra intenzionato a trattenere (né con il riscatto né con il prolungamento del prestito) risolverebbe il problema dell'esigenza di un finalizzatore senza andare ad intaccare il budget per il mercato.