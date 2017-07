Juventus, a centrocampo il nome nuovo è Carvalho

Oltre a Keita, la Juventus sta lavorando anche su un centrocampista. Il nome nuovo è quello di William Carvalho: in Inghilterra si parla di un interessamento della Juventus per il 25enne dello Sporting Lisbona, che però è molto vicino all’Arsenal, riporta La Gazzetta dello Sport. Circolano anche i nomi di Leon Goretzka, 22 anni dello Schalke, e di Grzegorz Krychowiak, 27enne del Psg, ma in cima alla lista ci sono sempre Blaise Matuidi, 30 anni, del Psg, Emre Can, 24, stellina del Liverpool.