Juventus, a Cristiano Ronaldo sono bastati 126 secondi per segnare contro lo Spezia

Centoventisei secondi. Tanto è bastato a Cristiano Ronaldo, sottolinea il portale di raccolta statistica Opta, per trovare la via del gol dal momento in cui ha messo piede in campo nella partita contro lo Spezia. Il portoghese aveva dovuto osservare un periodo di stop a causa della positività al Coronavirus.