Juventus, a dicembre Ronaldo a processo per le accuse di stupro a Las Vegas

Cattive notizie in arrivo dagli Stati Uniti per Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese dovrà presentarsi in tribunale a Las Vegas per difendersi dalle accuse di stupro da parte di Kathryn Mayorga dopo che un giudice ha deciso di pronunciarsi a favore della donna. Nel 2019 l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Clark aveva interrotto il processo dopo una lunga indagine conclusa con una dichiarazione dove si diceva che non c'era la possibilità di dimostrare il reato ogni ragionevole dubbio. Ora, secondo il Mirror, la donna si sottoporrà a un test per dimostrare che non era capace di intendere e di volere quando nel 2018 aveva firmato un patto di riservatezza con l'allora calciatore del Manchester United. La ragazza sosterrà che ha accettato il denaro (375mila dollari) per paura di ritorsioni verso di lei e la sua famiglia. Adesso il giudice Jennifer Dorsey ha deciso di esprimersi in favore della Mayorga e ha già ordinato di fissare una data per l'udienza che dovrebbe tenersi il prossimo dicembre.