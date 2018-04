Juventus, è fatta per Pellegrini. Il giallorosso arriverà in estate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Rai Sport, è in via di definizione la trattativa che dovrebbe portare il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini a vestire la maglia della Juventus a partire dalla prossima stagione. L'ex Sassuolo si è ormai promesso ai bianconeri e l'affare si chiuderà non appena comincerà la sessione estiva di mercato.